La svolta del gara del Napoli in Scozia determinata dall’intervallo

Gli scozzesi si sono distratti mentre il Napoli ha colpito al momento buono. Il primo rigore, generato da una precisa verticalizzazione di Zielinski per Simeone, è stato sbagliato due volte dallo stesso Zielinski. Ma la strada verso la vittoria era tracciata perché l’incauto Sands si era beccato due gialli in due minuti, il secondo per il fallo sul Cholito in area. A quel punto il presidio nella metà campo avversaria è diventato dominio. Il rigore-bis – mani di Barisic sul tiro di Kvara – è stato calciato bene da Politano, al primo gol in Champions. Il protagonista aveva esultato per una rete segnata sulla ribattuta del rigore precedente, annullata dal Var, ma ha potuto festeggiare liberamente poco dopo. Può essere contento lo stesso. Van Bronkhorst ha cercato di assestare la squadra con un 4-3-2 ma i confusi Rangers, e la muraglia di Ibrox, avevano esaurito le energie. Buon per Raspadori, che appena entrato ha chiuso la questione. Anche per lui, primo gol in Champions al debutto assoluto: non serve un curriculum da fenomeni per essere grandi. La terza rete nel recupero, la prima nel Napoli di Ndombele, è il timbro finale di una squadra sicura e determinata. E ora l’Ajax.

Fonte: CdS