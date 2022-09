Il mister applaude Politano e coccola Zielinski: “Migliore in campo”

Applaude Politano, «che ha avuto la personalità per battere quel rigore», ma certo non accusa Zielinski nonostante i due rigori non trasformati «perché può capitare di sbagliare e Piotr è stato il migliore in campo, anche per l’atteggiamento: ha voluto calciare anche la ripetizione, significa avere spessore». In collegamento con Mediaset però si stizzisce quando gli fanno notare che il Napoli avrebbe potuto arrivare in alto anche l’anno scorso: «Se noi siamo andati male, perché Ancelotti non ha vinto lo scudetto due anni prima con la stessa squadra? La verità è che noi abbiamo fatto un grande campionato e se siamo in Champions League lo dobbiamo proprio ai risultati della scorsa stagione».

Fonte: CdS