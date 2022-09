Il Mattino – Zielinski sbaglia il primo rigore ed anche il secondo, il voto non è dei migliori

Il Napoli di Spalletti affronta a testa alta la seconda gara di Champions League, stavolta contro i Rangers di Glasgow, vincendo per 0-3 all’Ibrox Stadium, ma i voti de Il Mattino al centrocampo azzurro non sono tutti sulla sufficienza.

ANGUISSA 6

Cervellone tattico che però a Ibrox qualche volta va in tilt: la differenza di ritmo è abissale ed è difficile trovare da noi mediani rognosi come Lundtram. Non può prendere il controllo della metà campo, insegue e non riesce a fare il solito lavoro di piovra. Trova alcune buone palle intercettate.

LOBOTKA 6

I ritmi sono altissimi e non è facile far girare la palla: uno degli attaccanti e poi Davis si dividono il compito di schermarlo. Lo slovacco riesce, comunque, a far girare la palla con una buona rapidità, senza vivere aperture straordinarie. Molto solido in chiusura, tanti i palloni recuperati.

ZIELINSKI 5,5

Certo, ha coraggio. Sbaglia il primo rigore, e tira il secondo allo stesso modo. E sbaglia pure questo. Prende il palo al 2’ che è anche la risposta immediata a quella sorta di intimidazione iniziale degli scozzesi. Gli interni dei Rangers vanno a prenderlo a turno, ma il passo non è cadenzato.