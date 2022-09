Immediato pronto riscatto per la Roma dopo la sconfitta all’esordio. Nella seconda giornata del gruppo C di Europa League i giallorossi battono 3-0 i finlandesi del Helsinki. Avanti in superiorità numerica (finlandesi in 10 uomini) la squadra di Mourinho passa nella ripresa con le reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. Con questa vittoria la Roma aggancia il Ludogorets al secondo posto nel girone a -3 punti dal Betis Siviglia