Europa League – Lazio che mazzata: ko 5-1 con il Midtjylland!

Che enorme batosta per la Lazio! I biancocelesti crollano in Danimarca, travolti 5-1 dal Midtjylland nella seconda giornata del gruppo F di Europa League. Squadra di Sarri spenta e mai in partita, colpita dalle reti di Paulinho, Kaba, Evander su rigore, Isaksen e Sviatchenko, di Milinkovic Savic la rete della bandiera, che non cancella però l’umiliazione per la Lazio. Biancocelesti a 3 punti nel girone insieme proprio ai danesi, al Feyenoord e allo Sturm Graz