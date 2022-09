De Laurentiis: il suo Rangers-Napoli seguito da Cinecittà. Spalletti: “Lucidi e coraggiosi”

Sarà stato contento della vittoria anche Aurelio De Laurentiis, che ha assistito alla partita via telefonino dagli studi di Cinecittà. Questo Napoli ricostruito e rigenerato non si può più porre limiti. Spalletti chiede di non esagerare ma riconosce i meriti del gruppo: «Vedo ragazzi lucidi e coraggiosi, anche dopo il rigore sbagliato. La strada è lunga però non era facile venire qui a prenderci la partita. I Rangers non giocavano da tanto tempo in Champions a Ibrox e ci tenevano a fare bella figura, anche per il lutto nazionale. Abbiamo fatto un bel passo avanti, ci sono segnali buoni anche dai calciatori usciti dalla panchina. Dico grazie ai ragazzi che mi hanno regalato un’altra bella vittoria».

Fonte: CdS