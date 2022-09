De Laurentiis dà il benvenuto a Paramount+ che lancia la sfida in streaming a Netflix

Paramount+ debutta in Italia. La piattaforma di streaming che riunisce i contenuti di Paramount, CBS, Showtime, MTV e non solo, si presenta e lancia subito i suoi pezzi da 90: Carlo Verdone con la seconda stagione di Vita da Carlo strappata ad Amazon Prime Video, Roberto Benigni con Francesco Il Cantico e il film con Elodie recentemente presentato a Venezia Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa. Le star italiane e internazionali hanno sfilato sul blu carpet per ricordare il colore di Paramount a Cinecittà a Roma, nel cuore del cinema e dello spettacolo italiano. Presenti al lancio Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+ e Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa. A Roma anche Sylvester Stallone per presentare Tulsa King in arrivo entro il 2022 (prossimamente anche la nostra intervista all’attore).

L’abbonamento a Paramount+ ha un costo di 7.99 € al mese con una prova di 7 giorni e un’offerta annuale di 79.9 € (con un risparmio di 2 mesi). Per i primi 11 giorni (quindi fino al 25 settembre) sarà possibile attivare l’abbonamento a 4.99 € al mese per 12 giorni ma solo su paramountplus.it e iOS. Grazie all’accordo pluriennale europeo gli abbonati a Sky Cinema avranno i contenuti di Paramount+ gratuitamente ma con una settimana di ritardo, dal 23 settembre quando arriverà l’app su Sky Q e sugli Sky Glass. Al momento del lancio debutterà Circeo miniserie italiana con Greta Scarano che racconta il massacro del 1975 che cambiò l’Italia. A ottobre Corpo Libero, anche questo realizzato con Rai Fiction, un teen thriller nel mondo della ginnastica artistica.

Fonte: Tvblog.it