De Core (dir. Il Mattino): “Ha avuto ragione la dirigenza, ha avuto ragione De Laurentiis”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “E’ clamorosa quanto sia ampia la differenza tra la percezione che c’era di questa squadra a Dimaro e quella che c’è adesso. Ha avuto ragione la dirigenza, ha avuto ragione De Laurentiis. Il Napoli è stato capace di imporre il proprio gioco e la propria potenza fisica ad una squadra come i Rangers, che di queste caratteristiche ne fa un punto distintivo. Il Napoli ha demolito gli scozzesi, ha dato una prova di forza incredibile. E parliamo anche di Meret, che dopo essere stato al centro delle polemiche e del mercato, ieri si è imposto con degli interventi e delle uscite da vero campione. E non era facile ad Ibrox. Ieri mi ha fatto entusiasmare il fatto che si siano esaltati dei calciatori che solitamente vengono considerati secondari. Politano è stato il migliore in campo, ma anche Mario Rui che è stato attento in difesa e poi i tanti subentranti nel secondo tempo. Zielinski? Ieri voleva battere anche il terzo rigore, ha avuto coraggio. Proprio lui che è sempre stato messo in discussione per la personalità. Napoli favorito a Milano? Non credo, i rossoneri sono campioni di Italia e vengono da una buona campagna acquisti. E’ una squadra difficile da battere e avrà San Siro a suo favore. La gara però sarà di stampo europeo e potrebbe favorire il Napoli. Si partirà alla pari, anche se i rossoneri giocheranno col sostegno casalingo. Milan e Napoli sarà un confronto tra due modelli molto simili e finora convincenti. Spero possa fare da manifesto per il calcio italiano in Europa”