Conference League – Tonfo Fiorentina: ko 3-0 con l’Istanbul Basaksehir

Brutta caduta per la Fiorentina. I Viola cadono 2-0 in casa dell’Istanbul Basaksehir nella seconda giornata del gruppo A di Conference League. Alla Basaksehir Fatih Terim Stadium decidono la doppietta di Gürler e la rete di Traorè nella ripresa, che regalano la vittoria ai turchi e la prima sconfitta in Europa per la squadra di Italiano, che rimane in dieci uomini nel finale per l’espulsione di Ikone. La Fiorentina scende al terzo posto nel girone ferma a 1 punto con il Riga, ora è costretta a battere gli Hearts per rimanere ancora in corsa per la qualificazione