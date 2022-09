CdS – Spalletti sbanca anche Glasgow e guida a punteggio pieno il girone di Champions

Il Napoli asfalta i Rangers di Glasgow, per la seconda gara di Champions League, vittoria che il Corriere dello Sport commenta così. Comanda il Napoli. Spalletti sbanca anche Glasgow e guida a punteggio pieno il girone di Champions: due vittorie in due partite e soprattutto un altro grande esame di maturità superato in un tempio storico del calcio come quello dei Rangers. Un rigore di Politano e i gol di Raspadori e Ndombele hanno firmato la grande vittoria a Ibrox, quella che conferma lo spessore e la grande qualità della squadra azzurra. Un grande regalo scartato da Spalletti, ma soprattutto una grande gioia per i tanti tifosi che hanno guardato la partita davanti alla tv, compreso il presidente De Laurentiis, impegnato a Roma in un evento cinematografico a Cinecittà.