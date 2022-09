8 minuti ed è gol Champions: Raspadori si candida per San Siro

Come Politano anche Giacomo Raspadori battezza la rete di una porta di Champions. E lo fa appena 8 minuti dopo il suo ingresso sul terreno di Ibrox. Il gol arriva praticamente al secondo pallone giocato. Contro lo Spezia era partito titolare, al posto di Osimhen, e adesso si candida per una maglia dal primo minuto nel big match in programma domenica sera al Meazza contro il Milan. Jack dovrà «imparare» a giocare al centro del tridente, oppure sacrificarsi di più sulla fascia, come nel finale con lo Spezia quando ha trovato il gol decisivo. «È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un’atmosfera bellissima. Il nostro attacco è un reparto di livello alto e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi», il commento di Raspadori.

Fonte: Il Mattino