Zazzaroni: “Raspadori è stato salvato da Spalletti”

Così il direttore del Corriere dello Sport IVAN ZAZZARONI intervenendo in collegamento a Ottochannel (canale 16) nella trasmissione “La Domenica Azzurra”: «Sono un Raspadoriano della prima ora, conosco Giacomo da tempo, mi aspettavo che segnasse e ho grandissima stima tecnica e umana per lui. Tuttavia con lo Spezia ha giocato una partita al contrario, non l’ho mai visto giocare così male. La decisione di Spalletti di tenerlo in campo è stata incredibile, se lo avesse tolto lo avrebbe bruciato almeno per un mese e mezzo. Sappiamo poi queste cose come vanno a Napoli e sarebbe stato complicato riabilitarlo in poco tempo. E invece grazie a Spalletti ce lo siamo goduto e lui ha segnato il gol decisivo. Farà grandi cose»