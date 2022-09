YOUTH LEAGUE – Glasgow Rangers-Napoli 3-2, non basta il carattere agli azzurrini

Questo pomeriggio si è giocata la sfida valevole per la seconda giornata di Youth League, girone A tra i Glasgow Rangers e il Napoli. Partono forte gli scozzesi che sbloccano la gara con Strachan. Il raddoppio è realizzato da Lindsay. Gli azzurrini accorciano le distanze con il classe 2004 Giannini. I padroni di casa riallungano con la rete dell’esterno d’attacco Ure. I partenopei però ritornano ancora in gara con Leonardo Rossi, su assist di Giannini e nel recupero Marranzino sfiora la rete del 3-3. Seconda sconfitta di fila per il Napoli, ma come con il Liverpool, l’inesperienza nei momenti chiave della gara. Dopo la sosta ci sarà la trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax

Napoli (3-5-2) – Boffelli, Barba, Giannini, Acampa, Pontillo, D’Avino, Spavone, Gioielli, Pesce, Iaccarino, De Pasquale. All. Frustalupi

La Redazione