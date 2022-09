Times, l’elogio del Napoli: “De Laurentiiis sa come gestire un club”

L’elogio per il Napoli ed il presidente De Laurentiis addirittura sul prestigioso Times. Dialogano tra di loro l’ex calciatore Oscar Damiani e la giornalista sportiva, nonchè agente Fifa, Michela Macalli che definisce l’affare Raspadori, “mossa strategicamente intelligente”. Un mercato elogiato anche da Damiani:

“Il lavoro del Napoli sul mercato è stato eccezionale, testimonianza la competenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Lui è una persona veramente capace che non piace a tutti ma sa come gestire un club. Al di là di ottenere risultati in campo, ha messo in ordine il bilancio, cosa davvero importante. Il Napoli ha perso Koulibaly, ma ha dei giovani attaccanti davvero forti come Raspadori e Simeone che possono fare bene in qualsiasi società”.

L’agente poi aggiunge: «La mia sensazione è che quest’anno abbiano due obiettivi: vincere lo scudetto per la prima volta dagli anni di Maradona e andare avanti in Champions. Spalletti è in grado di far ruotare i giocatori a seconda dell’importanza delle partite».