Specchia: “Spalletti ha dimostrato anche con Mario Rui di essere bravo”

PAOLO SPECCHIA, allenatore, ospite di Ottochannel (canale 16) nella trasmissione “La Domenica Azzurra”: «Il turn over del Napoli in questa fase? Deve coniugare la necessità del ricambio con il profitto, la rosa del Napoli è talmente forte e ben assortita che è possibile farlo. Certo, la perdita di Osimhen è pesante ma sono certo – ha detto Specchia a Ottochannel – che Spalletti saprà ovviare a dovere sia contro il Ranger che contro il Milan, magari facendo giocare Simeone in Scozia e Raspadori a Milano. L’allenatore ha già dimostrato di essere bravo: pensate a Mario Rui, ora è diventato un calciatore importante anche dal punto di vista difensivo, non si fa più sorprendere alle spalle. Grazie al lavoro di Spalletti è diventato un altro calciatore!»