Spalletti ringrazia i tifosi: “Avvertiremo la vostra presenza”

Ai tifosi invece è stata proibita la trasferta per ragioni di ordine pubblico, dopo la morte della Regina che ha obbligato la Scozia a mobilitare le forze dell’ordine sulla cura del corteo funebre. Alcuni napoletani però sono arrivati lo stesso a Glasgow, visto che avevano prenotato il viaggio in anticipo. In quattro ieri stazionavano davanti ai pullman gialloneri che hanno accompagnato la squadra a Ibrox. «È la vera penalità per noi – sbuffa Spalletti – non averli è un peccato, ci avrebbero dato un grande aiuto. Ma sappiamo che soffieranno per il Napoli da lontano, avvertiremo la loro forza ugualmente». E a proposito di tifo: «Voglio fare i complimenti alla Nazionale del volley campione del mondo e mandare un In bocca al lupo ai ragazzi del basket impegnati all’Europeo». C’è anche il giusto spazio per l’orgoglio italiano, in questa trasferta scozzese. Fonte: CdS