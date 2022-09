Spalletti: “Per me è come la vigilia di Natale. Alla squadra do un consiglio per il match di Ibrox”

«C è un bel sole a Glasgow» sottolinea il comandante dell’aereo all’arrivo, con un tono stupito dietro all’altoparlante. In effetti un cielo così in Scozia non è ordinario, neppure a settembre. Luciano Spalletti ovviamente si augura che il meteo possa indicare un segno del destino favorevole. Dopo la vittoria inebriante contro il Liverpool, nel mitico Ibrox il Napoli può conquistare il primato solitario nel girone a punteggio pieno, come in Champions non gli succede dal 2016. Sorridente, affabile e rilassato nonostante la stampella e il tutore alla clavicola che ne limitano i movimenti,

Spalletti alleggerisce l’attesa durante la conferenza: «Per me è come la vigilia di Natale. Ora spero di scartare i regali sperando di essere stato abbastanza buono da meritarli, come facevo da bambino. Non capita spesso di giocare certe partite in certi stadi, dove si respira la storia del calcio. Dovremo essere pronti ad affrontare la pressione emotiva, che ci sarà. Passa tutto da lì. E sono sicuro che i miei giocatori saranno maturi sotto questo punto di vista. I Rangers in casa loro si trasformano: che abbiano perso nettamente due partite di fila non conta nulla, perché non giocavano a Ibrox».

Fonte: CdS