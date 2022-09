Spalletti, la “meglio gioventù” al momento è vincente

Al momento è stata di sicuro l’arma in più, almeno stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Quell’ inesperienza azzurra che un po’ spaventava Spalletti, si è rivelata sfrontatezza ed ha reso “temibile” il Napoli Si legge:

«La sfrontatezza finora è stata una delle caratteristiche più accattivanti della squadra di Spalletti. Che era il primo a temere la minor esperienza dei suoi rispetto alla squadra dell’anno scorso. Dal difensore coreano Kim, passando anche per l’esterno Olivera, da Kvaratskhelia sino a Simeone e Raspadori, tutti finora hanno dato ottime risposte al tecnico, quando sono stati utilizzati. Mostrando di non avvertire la pressione ambientale».

Come insegna la Nazionale di pallavolo fresca di titolo iridato: «Spalletti si è complimentato con De Giorgi e la sua Nazionale di pallavolo che porta un insegnamento importante. La gioventù è un valore aggiunto e non un difetto se dietro c’è tanto lavoro fatto bene. In campo e nella testa. Sicuramente in campo Spalletti non teme paragoni per come imposta le sue squadre».