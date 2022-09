SKY – Spalletti: “Molto felice dei miei ragazzi, la strada è intrapresa”

Dopo la bella vittoria di Glasgow, mister Luciano Spalletti, interviene ai microfoni Sky: “La sostanza della squadra è evidente, ha tenuto botta, reagendo bene alla squadra e all’ ambiente circostante, si poteva tentennare, invece siamo stati coraggiosi, fisici, con la testa lucida. Politano ha fatto due-tre rincorse, sono stati vinti duelli a centrocampo, anche sulle seconde palle, davvero molti segnali positivi. Passo in avanti verso la qualificazione, dopo il Liverpool, se non avessimo vinto stasera, avremmo riconcesso un vantaggio che abbiamo meritato. La squadra ha avuto il suo atteggiamento, si è ricomposta quando era il caso, giocatori in palla, hanno giocato nello stretto, hanno corso. Molto felice dei miei ragazzi. Un segnale che diamo a noi stessi, perchè noi abbiamo bisogno di conferme, ho visto Zielinski andare a tirare due volte il rigore, quelli che sono entrati lo hanno fatto benissimo, da Olivera a Ndombele, ed entrare in queste partite non è facile. Ha fatto benissimo anche Zerbin. Domenica c’è il Milan, certo, noi dobbiamo recuperare e poi andremo a giocarci la partita. La strada è questa, l’abbiamo intrapresa e dobbiamo percorrerla”