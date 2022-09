Rangers-Napoli 0-3 – “Il Napoli lancia il suo “claime” Champions anche in Scozia”, il commento della SSCN

Seconda vittoria di livello per il Napoli in Champions League, contro i Rangers di Glasgow, all’Ibrox Stadium. Questo il commento della SSCN.

Domina e vince. Il Napoli lancia il suo “claime” Champions anche in Scozia. Dopo la splendida notte contro il Liverpool al Maradona, gli azzurri stravincono anche all’Ibrox Staduim e certificano di essere una delle più luminose stelle d’Europa. Sette gol e sei punti: i grandi numeri sono tutti nostri, primi nel girone a punteggio pieno. A Glasgow, dopo un’ora di pressione, occasioni e due rigori che Zielinski non riesce a mettere in rete, la sblocca Politano sul terzo e nettissimo penalty (fallo di mano su destro di Kvara). Matteo infila l’angolo e da lì la strada è aperta. Raspadori segna il suo secondo gol in 4 giorni e Ndombele ci mette 8 minuti per battezzare il suo primo urlo stagionale al 90esimo. Prossima sfida Champions il 4 ottobre in Olanda, per far brillare ancora più in alto la stella azzurra nel cielo d’Europa…