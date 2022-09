Rampulla, ex calc.: “Rangers? L’unica insidia può essere l’atmosfera”

Michelangelo Rampulla, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Vincemmo 4-0 contro i Rangers, anche se è stata una partita dura. Il Napoli è superiore, l’unica insidia può essere l’atmosfera, anche se i giocatori del Napoli sono abituati al grande pubblico. Hanno la mentalità inglese. Anche a livello tecnico il Napoli è nettamente superiore. Loro hanno questa velocità, questo tipo di gioco come le inglesi, ma gli azzurri possono metterli in difficoltà. Anche loro conosceranno molto bene il Napoli, quindi non si butteranno a capofitto perché si deve stare attenti alle ripartenze. Ma io penso che nella natura di queste squadre ci sia l’indole di partire forte. L’anno scorso sappiamo tutti com’è iniziato il campionato per la Salernitana, mentre quest’anno è stato fatto un programma e speriamo di continuare a fare quello che stiamo facendo in campionato”.