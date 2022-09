Ordine, giornalista: “Mi aspetto una bella partita tra Milan e Napoli nonostante le assenze”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, giornalista, che ha parlato del momento delle italiane ine della prossima sfida tra Napoli : “? È stata una serata utile per il risultato. L’avversario era di modesta fattura e non vincere sarebbe stato un bel problema soprattutto per l’ambiente. Il? Non sono rimasto sorpreso. Obiettivamente questi gironi dimi pare che stiano confermando un po’ le difficoltà di qualche club inglese. Ieri ilha fatto cilecca ad esempio. Questo fa pensare che in questo momento ci siano condizioni fisiche molto variabili. Ho visto giocare ilcon la stessa intensità anche in campionato contro squadre di spessore inferiore. Ha un calcio sciolto ed in qualche caso dirompente con. Il? Per la squadra cominciano due giorni molto complicati perché già acontro lac’era l’intenzione di fare un po’ di turnover con Leao, poi è successo che ha preso la squalifica. Non sono a disposizione neanche. Mi dispiace per lo spettacolo che ne perderà anche senza, ma sono curioso di vedere come reagiranno le due squadre. Chi ci perde di più? È un po’ complicato fare comparazioni. Dipenderà soprattutto dalla formazione chesarà in grado di trovare vista questa assenza. Francamente al di là di quelle che possono essere le assenze mi aspetto una partita di calcio bella. Molto dipenderà dalla formazione che troveràperché non avendo nessun giocatore che possa giocare a sinistra per caratteristiche, dovrà inventarsi qualcosa“.