Mister Luciano parla delle scelte e spiega il perchè di Simeone…

Manca Lozano, che non ha ancora smaltito l’influenza, oltre a Osimhen. In attacco giocherà Giovanni Simeone, all’esordio assoluto da titolare in Champions dopo il gol segnato al Liverpool da subentrato. Spalletti ammette: «Contro lo Spezia mi serviva il lavoro di Raspadori, che è stato bravissimo e ha corso più dei miei centrocampisti. Qui a Ibrox potrei aver bisogno di qualcosa di diverso: Simeone è uno che attacca la profondità fino alle tribune degli stadi, se serve… Ed è un attaccante forte, che ha voglia di acchiappare qualunque possibilità gli capiti. Il lato positivo di questo posticipo, per il quale mi sento di fare le condoglianze a tutti gli abitanti del Regno Unito, è che abbiamo potuto prepararci meglio, per studiare la migliore formazione. Abbiamo recuperato qualche energia». La squadra quindi sembra fatta. In difesa Olivera dovrebbe prendere il posto di Mario Rui, Politano sarà il vice Lozano.

Fonte: CdS