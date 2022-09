Mediaset Infinity – Raspadori: “Rimasti in partita fino alla fine”

Dopo il gol in campionato, trova il suo primo gol anche in Champions, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. A fine gara ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity: “È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un’atmosfera bellissima. Ti può intimorire ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Abbiamo cominciato bene la stagione”.

Concorrenza in avanti: “È un reparto di livello alto e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi. Col lavoro si arriva ai risultati; è un gruppo genuino, fatto da grandi persone prima che da grandi calciatori”.