LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Glasgow Rangers-Napoli, formazione ufficiale degli azzurri

19,35 – I Glasgow Rangers sono arrivati all’Ibrox Stadium. Ecco le prime foto.

18,30 – Attraverso il twitter dei Glasgow Rangers, si entra virtualmente negli spogliatoi della squadra scozzese e indosseranno contro il Napoli la maglia classica blu.

Glasgow Rangers

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia A disp. Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori

Clima favorevole ad una bella agra

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz; Ass1: Pau Cebrian Devis; Ass2: Roberto del Palomar; IV: Josè Luis Munuera; VAR: Marco Fritz; AVAR: Bastian Dankert

Questa sera all’Ibrox Stadium, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà la sfida valevole per il girone A di Champions League tra i Glasgow Rangers e il Napoli. Gli scozzesi hanno voglia di rivalsa, dopo il pesante 4-0 subito contro l’Ajax. Out per infortunio: Mclaughin, Souttar e Lawrance. Gli azzurri invece, dovranno fare a meno degli infortunati: Demme, Lozano e Osimhen, vorranno confermarsi dopo aver vinto contro il Liverpool per 4-1. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale.

