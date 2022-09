Jacobelli: “Rangers-Napoli? Il rischio è sicuramente lo stadio”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di TMW Radio.

Qual è il principale pericolo per il Napoli a Glasgow?

“Il rischio è sicuramente lo stadio avversario. I tifosi dei Rangers sono pazzeschi, così come da tenere d’occhio il dinamismo degli scozzesi. Il Napoli deve puntare sull’altissima qualità a disposizione, gli impegni sono tanti, ma ho fiducia in questa squadra. Manca Oshimen, ma Spalletti può fare affidamento a Simeone e Raspadori, anche se secondo me si parla poco di Lobotka e Zielinski, motori trainanti della squadra.