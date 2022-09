“Il Napoli non deve essere sciagattone”. Il mister spiega il significato

Calma e sangue freddo. «Non bisogna competere con i Rangers utilizzando le stesse armi: non voglio sciagattoni, insomma». Traduzione dal toscano: lo sciagattone è colui che sciupa, che rovina le cose trattandole con scarsa premura. L’incerto interprete scozzese, chiaramente, non è riuscito a tradurlo ai giornalisti locali. Ma ci pensa Spalletti a spiegare: «In un clima infuocato loro andranno a vampate, lasciandosi trascinare dal pubblico. Noi non possiamo rispondere randellando il pallone. Dobbiamo tenerla noi, la palla, imponendo il nostro modo di giocare. Bisogna far capire all’avversario che si fa come vogliamo noi».

Fonte: Cds