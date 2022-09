Galderisi: “La Salernitana, una mina vagante; Milan/Napoli ci farà capire un po’ di cose”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Galderisi, allenatore: “La Salernitana non ha paura di giocare con nessuno. Ha numeri importanti, con tanti punti già maturati in classifica. Con la Juventus ha impressionato davvero. Questi granata hanno gli attaccanti giusti e un impianto che rispecchia lo spirito e le idee di Nicola. Ha una squadra solida, può fare un campionato da mina vagante. Come il Verona lo scorso anno. La proprietà di questa Salernitana è il vero punto di forza. Ho avuto il piacere di conoscerli, hanno una voglia incredibile di fare le cose fatte bene. E niente accade per caso. Società, allenatore, staff e giocatori sono tutti ad alto livello. E la piazza di Salerno poi ti trascina anche quando non ce la fai più. Nicola è un allenatore che ha dimostrato negli anni il proprio lavoro. Ha sempre inciso sulle squadre che allena, dando loro un’aggressività che fa la differenza in questo calcio. Milan-Napoli? Già decisiva, no. Però capiremo molto su come sono messe le squadre in questo momento. Questo non è un campionato che ti permette di lavorare bene nel corso della settimana. Perciò bisogna sfruttare ogni occasione e ogni risultato, anche se è presto per definirla già decisiva”.