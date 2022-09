FOTO – De Laurentiis ha guardato il suo Napoli dal telefonino

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, non è potuto volare in Scozia con la sua squadra che stasera ha affrontato e battuto i Rangers di Glasgow per la seconda gara di Champions League per 0-3. Il patron partenopeo impegnato a Cinecittà in un importante evento cinematografico per la Paramount+ (il nuovo servizio streaming di Paramount disponibile da domani in Italia), insieme con produttori e attori internazionali, insieme al suo addetto alla comunicazione, Nicola Lombardo, ha però guardato la partita dal telefonino, beandosi di un calcio che sta incantando l’Europa.