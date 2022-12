(Formazioni) Glasgow Rangers-Napoli: gli scozzesi punteranno su Kolac. Spalletti ha scelto il terzino sinistro

Questa sera all’Ibrox Stadium, fischio d’inizio ore 21,00, i Glasgow Rangers affronteranno il Napoli per la seconda giornata del girone A di Champions League. La squadra scozzese recupera il terzino destro Tavernier. Per il resto Van Bronkhorst schiererà il 4-2-3-1 con Kolac di punta e alle sue spalle Tilman, Kamara e Kent. Per Spalletti invece la novità è rappresentata da Olivera che avrebbe vinto il ballottaggio con Mario Rui per il ruolo di terzino sinistro. In avanti spazio a Politano, Simeone e Kvaratskelia.

Fonte: CdS