Champions League – Real Madrid vola, City e Psg in rimonta

In archivio anche la seconda giornata della fase a gironi di Champions League con le partite del Mercoledì. Rallenta ancora il Chelsea nuova versione Potter, che non va oltre l’1-1 in casa con il Salisburgo e rimane all’ultimo posto nel gruppo E (Milan). Tutto facile per il Real Madrid che stende 2-0 il Lipsia e si prende il comando solitario nel gruppo F a +2 punti sullo Shakthar Donetsk, che fa 1-1 con il Celtic. Devastante il Manchester City che batte 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund con la zampata del grande ex Haaland e allunga da solo in testa nel gruppo G. Finisce 0-0 l’altra sfida del girone tra Copenaghen e Siviglia. Vittoria infine anche per il Paris Saint Germain, che vince 3-1 in Israele con il Maccabi Haifa e rimane in testa nel gruppo H (Juventus) con il Benfica