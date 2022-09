Champions League – Milan in scioltezza: 3-1 alla Dinamo Zagabria

Primo squillo in Europa per il Milan. I rossoneri battono 3-1 la Dinamo Zagabria nella seconda giornata del gruppo E di Champions League. La squadra di Pioli sblocca il match con il rigore di Giroud a fine primo tempo e raddoppia con Saelemakers ad inizio ripresa, i croati accorciano le distanze con Orsic al 56′ min ma i rossoneri chiudono i giochi con Pobega al 77′ min. Con questa vittoria il Milan scavalca la Dinamo e va in testa al girone a 4 punti, in attesa del Chelsea