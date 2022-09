CHAMPIONS LEAGUE – Glasgow Rangers-Napoli 0-3, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver vinto all’esordio in Champions League contro il Liverpool, cercava conferme contro i Glasgow Rangers. Gli scozzesi partono forte con Morelos di testa, palla che esce fuori di un soffio. Gli azzurri colpiscono il palo con Zielinski. L’occasione migliore è con Simeone, parata d’istinto di McGregor. Meret però risponde alla grande con la parata di Atfield. Nella ripresa arriva la svolta del match, doppio giallo ai danni di Sands, ma Zielinski per due volte fallisce dal dischetto. Il Napoli ha ancora un altro rigore, stavolta non sbaglia Politano. Nel finale arrivano le altre due reti. Prima con Raspadori e infine con Ndombele. Ecco le pagelle della sfida dell’Ibrox Stadium.

Top

Meret 6,5 – Anche questa sera c’è lo zampino del portiere friulano. In una partita dove i Glasgow erano partiti forte, lui non si è fatto cogliere impreparato. Suberba parata su Artfield e poi sicuro sul tiro di Morelos. Sembra che si sia davvero sbloccato.

Kim 7 – I sud-coreano è arrivato quest’estate, ma sembra che è al Napoli da una vita. Non perde un duello aereo e stravince la sfida con Morelos. Nella ripresa un lancio all’Albiol e Koulibaly dei tempi d’oro.

Rrahamani 7 – L’inizio di gara sembrava davvero complicato, ma il difensore del Kosovo poi si riprende. Super intervento su Morelos e poi in spaccata ad inizio ripresa. Si sta prendendo la scena anche in Champions.

Lobotka 6,5 – Non è certo stata la partita perfetta dello slovacco, però come sempre i palloni riesce sempre a calamitare con facilità. Ancora meglio nella ripresa, come puoi farne a meno.

Anguissa 6,5 – Nel primo tempo sembrava in grande affanno, perde un paio di palloni e poteva essere una serata complicata. Nella ripresa entra con il piglio giusto, cresce e propizia la rete di Ndombele.

Ndombele 7 – L’ex Tottenham era diventato il bersaglio delle critiche, per un inizio di stagione non positivo. Stasera entra alla grande, corre, scatta e infine segna la rete dello 0-3. Se trova la forma migliore potrà fare la differenza.

Politano 7.5 – L’esterno destro da una mano in difesa quando spingono quelli dei Glasgow Rangers e poi si butta in avanti. Aveva segnato sul primo rigore, ma il VAR lo annulla, ma poi si riscatta dal dischetto. Esce dal campo stremato, ma che serata insomma.

Kvaratskelia 6,5 – Al georgiano manca il gol, ma anche stasera ha fatto ammattire gli avversari. Lindstrom ha il mal di testa, lo stesso vale per Tavernier. Un giocatore davvero universale e domenica c’è la “Scala del calcio”.

Simeone 6,5 – L’argentino sta lentamente ritrovando la condizione migliore. Sfiora la rete, salva McGregor. Poi tatticamente aiuta la squadra e poi si procura il rigore e il doppio giallo di Sands. Il “Cholito” vendica la sconfitta di ieri sera del padre.

Raspadori 6,5 – La rete contro lo Spezia ha dato fiducia all’ex Sassuolo e si ripete anche nella sfida contro i Glasgow Rangers. La rete dello 0-2 è da play-station con l’aiuto di Olivera. Insomma sembra avere una marcia in più.

Flop

Zielinski 5 – La serata del polacco, rispetto al Liverpool a livello realizzativo, non segnando due calci di rigore. Nel calcio i penalty li hanno sbagliati anche Baggio e Maradona, si rifarà nelle prossime partite.

A cura di Alessandro Sacco