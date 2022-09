Champions League – Disastro Juventus: Benfica passa 2-1

Ancora una brutta caduta per la Juventus. I bianconeri perdono 2-1 in casa contro il Benfica nella seconda giornata del gruppo H di Champions League. Juve avanti con Milik ma i portoghesi pareggiano a fine primo tempo con il rigore di Joao Mario e completano la rimonta con Neres ad inizio ripresa. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Allegri, che resta ultima nel girone E a 0 punti, adesso la qualificazione si complica maledettamente. Servirà ora battere il Maccabi Haifa per continuare a sperare