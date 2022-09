Champions, inno inglese: i Rangers “sfidano” la Uefa

Pronta la sfida a Glasgow, non solo al Napoli, ma addirittura alla Uefa. Stando a quanto riporta il Daily Mail, i Rangers vorrebbero far suonare l’inno nazionale, in memoria della Regina Elisabetta II, prima dell’ incontro, e l’avrebbero richiesto. La proposta è stata però respinta dal massimo organo calcistico europeo, che in compenso ha accettato che non venisse suonato l’inno della Champions League e che le squadre potessero portare il lutto al braccio. Gli scozzesi sembrano intenzionati a sfidare la UEFA, facendo risuonare “God save the King” affrontandone ovviamente le conseguenze del caso.