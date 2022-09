In questi giorni lo storico bomber del Napoli Antonio Careca è tornato nella città campana, recandosi in centro città alla Trattoria Antonio La Trippa, che ha postato poi sui social le foto della serata. Un legame che non si è mai spezzato quello tra Careca e Napoli, nonostante non vesta più la maglia azzurra da molti anni.

Fonte: Il Mattino