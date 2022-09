Calvarese: “Adesso Marcenaro sarà tenuto per un pò lontano dai match di cartello”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, ha scritto un articolo per Calcio&Finanza.it, ritornando sulla vicenda riguardante il Var durante Juventus-Salernitana, match diretto da Marcenaro. : “L’AIA ha già specificato che non si tratta, nella fattispecie, di un vero e proprio errore arbitrale, in quanto il VAR non aveva a disposizione tutte le immagini e i video riferibili alla posizione di Candreva. Difficilmente quindi Marcenaro verrà fermato, ma verosimilmente verrà tenuto lontano dai riflettori almeno per un po’ di tempo. Lontano dai match di cartello”.