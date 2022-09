Andrè Frank Zambo Anguissa: “I nostri tifosi? Saranno determinanti anche a distanza”

Il terzo uomo del centrocampo è il confermato Anguissa, che è abituato agli stadi british dopo l’esperienza al Fulham. E che ieri è stato designato come portavoce dello spogliatoio in sala stampa: «Mi aspetto una serata dura, in uno stadio caldissimo che abbiamo esaminato nei video. Dobbiamo giocare di nuovo da squadra per fare un buon risultato. Pensare alla vittoria contro il Liverpool non aiuterebbe, perché ogni partita è storia a sé. Io ad esempio ho segnato una settimana fa, mi sento sempre più importante in questo Napoli, ma ora devo soprattutto concentrarmi sui Rangers, che giocano davanti al loro pubblico e possono metterci in difficoltà. Peccato solo che non siano presenti i nostri: ma ci spingeranno anche a distanza, da casa. Sentiamo il loro cuore anche qui».

Fonte: CdS