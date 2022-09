Tennis, via ai lavori per il torneo di ottobre rifacimento campi di gioco

Dimentichiamoci per un paio di mesi la terra rossa. Gli storici campi del Tennis Club Napoli di viale Dohrn cambiano pelle in occasione della Tennis Napoli Cup e diventano di cemento, la superficie hard outdoor su cui si giocano tutti i tornei di fine stagione nel super calendario dove da quest’anno ha fatto il suo storico ingresso il torneo ATP 250 di Napoli. I campi all’interno del circolo sono tre: il centrale «Carlo d’Avalos», con una capienza di mille posti, e altri due court utilizzati per gli allenamenti dei campioni in gara. Intanto, avanza la prevendita dei biglietti (azzurroservice.net), con i primi grandi nomi che hanno confermato la partecipazione al torneo (17-23 ottobre, con qualificazioni il 15 e il 16), come Roberto Bautista Agut, numero 21 della classifica mondiale ATP, e Gael Monfils, ex numero 6, aspettando l’arrivo a Napoli dei giocatori italiani, con Lorenzo Musetti, numero 30 Atp già iscritto.

L’ARENA

Nelle prossime settimane, sul Lungomare, partiranno anche i lavori per la costruzione dell’Arena Tennis Napoli da 4000 posti, vero cuore pulsante dell’evento. «L’Arena che verrà realizzata alla Rotonda Diaz sarà diversa, e più completa, rispetto a quella che era stata allestita e utilizzata in Coppa Davis, nel 2012 per Italia-Cile e nel 2014 per Italia-Gran Bretagna – spiega Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli -. Si tratterà di un impianto innovativo, tecnologicamente evoluto». In realtà il progetto è più ambizioso, bello e complesso, come aggiunge Villari. «Nascerà un ampio spazio eventi che, mi auguro, potrà essere utilizzato al meglio anche dopo la fine del nostro torneo, andando nella direzione indicata proprio dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Mi piacerebbe che l’Arena non venisse smantellata dopo la finale del 23 ottobre, ma utilizzata per diversi mesi all’anno, per ospitare eventi di diverso tipo e di altissimo livello, a disposizione dei napoletani. Noi ci candidiamo per gestirla: ci basta rientrare dalle spese».

La Tennis Napoli Cup apre alle Scuole Tennis affiliate alla Federtennis. Da ieri e fino a tutto il 12 ottobre, via all’iniziativa che porterà centinaia di ragazzi al torneo ATP 250 in Villa. Prevista una tariffa ridotta da sabato 15 fino a mercoledì 19 ottobre compreso con prezzo scontato di 5,60 euro ciascuno da inviare a [email protected]

A cura di Marco Lobasso (Il Mattino)