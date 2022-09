Spalletti come Sarri vedono Zielo come De Bruyne

Zielinski si sta facendo aspettare, non è mai esploso del tutto, a tratti ha mostrato parte di sé, il suo talento, spesso s’è fermato sul più bello. Questa versione, l’ultima, piace a Spalletti. Non è mai stato così forte e costante. Non si è ancora spenta la luce. Alle specialità della casa, poi, ha aggiunto altro: tanta corsa, resistenza, personalità, tratti da leader. Un giocatore completo, un centrocampista moderno, la miglior espressione del calciatore accostato dai suoi allenatori a De Bruyne e che anche Spalletti, come Sarri, ritiene un potenziale top player. Fonte: CdS