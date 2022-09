Primo allenamento con la nuova maglia dell’Ankaragucu per Kevin Malcuit, il terzino francese ex Napoli che si è ritrovato svincolato al termine della passata stagione. Malcuit ripartirà dalla prima divisione turca con il club neopromosso, di cui veste la maglia già in allenamento, come mostrato sui social. Anche per l’ex terzino azzurro, quindi, uno sbarco nel campionato turco: incrocerà gli ex compagni Marek Hamsik e anche Dries Mertens.

Mattino.it