SERIE C FEMMINILE – Venezia-Triestina 1-0, esordio vincente per le ragazze di Marino

La prima partita di campionato si conclude 1-0 per le lagunari: al Taliercio la gara è stata per il primo tempo dominata dalla formazione di casa, con una difesa senza pensieri. Il match è stato gestito per i primi minuti dalle veneziane, con delle occasioni che non si sono però venute a concretizzare.

La prima di queste arriva per le leonesse al 16’, con un tiro di testa di Martina Piazza.

Al 29’ Giorgia Terzoni la mette per Elena Govetto, il cui tiro finisce di poco a lato. Il numero 27 cerca nuovamente la conclusione al 32’, che è però facile preda del portiere.

Al 34’ il cross di Piazza per Terzoni viene anticipato, e al 36’ il tiro dal limite della stessa Piazza sfila di poco a lato.

Con le sostituzioni del secondo tempo la partita cambia subito ritmo: non tardano ad arrivare le prime occasioni, con il tiro di Alice Zuanti sulla destra al 3’, seguito da lì a poco dal cross di Zuanti per Govetto che finisce di poco sopra la traversa.

Il Venezia forza diverse occasioni di tiro, e all’11’ finalmente Isabel Cacciamali recupera la palla in area e la mette per Filomena Tuia, che trova la conclusione con un gol di punta.

Nei minuti successivi vengono parati i tiri di Cacciamali e Zuanti, mentre finisce a lato il tentativo di Judith Verdaguer. Al 25’ Martina Sclavo colpisce un palo dalla distanza, e poco dopo la situazione si scalda con una mischia in area: Tuia tenta il tiro, che finisce di poco sopra la traversa.

Negli ultimi dieci minuti di gara la formazione arancioneroverde ha subito la pressione delle avversarie, facendo degli errori e rischiando di prendere un gol su un passaggio sbagliato di Ilaria Mella sulla trequarti, che ha portato ad un tiro dalla distanza fortunatamente terminato sopra la traversa.

Si conclude la gara con l’espulsione di Piazza al 92’ e la punizione dal limite per le triestine che finisce sulla barriera. Le lagunari riescono quindi a portarsi a casa questo risultato un po’ sofferto negli ultimi minuti di gioco.

Venezia 1-0 Triestina

Marcatori: Tuia (11’ st)

Venezia: Limardi, V. Sanchez, D’Avino (st 1’ Tuia), Terzoni (st 1’ Zuanti), Cacciamali (st 28’ Mella), Barro, Salvi, Carleschi, Sclavo (st 35’ Airola), Govetto (st 35’ Laaroussi), Piazza A disposizione: Pinel, Martinis, Squizzato, Fassin Allenatore: Marino

Triestina: Malaroda, Tic, Gallo, Peressotti, Virgili, Alberti (st 37’ Sandrin), Paoletti, Bortolin, Zanetti, Tortolo (st 7’ Blarzino), Usenich (st 28’ Padulano) A disposizione: Storchi, Blason, Blasutto, Buzzai, Olivo, Zuliani Allenatore: Melissano

