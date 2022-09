SERIE A FEMMINILE – Parma-Sassuolo 2-1, primo successo storico per la compagine “ducale”

Ieri sera allo stadio “E. Tardini” si è giocato per la seconda giornata di serie A femminile la sfida tra il Parma e il Sassuolo. Le neroverdi sbloccano la gara con Pondini. Le “ducali” allenate da mister Ulderci hanno l’occasione per pareggiare ma Valeria Pirone non realizza il calcio di rigore. Il Parma però non si arrende e pareggia con un diagonale preciso dell’ex Cambiaghi. Nei minuti di recupero del secondo tempo segna con uno splendido calcio di punizione Alice Benoit ed esplode la gioia delle ragazze “ducali”. Arriva il primo successo storico del club del presidente Kraus, mentre resta a zero punti il Sassuolo di mister Piovani.

Marcatrici: 20′ Pondini, 41′ Cambiaghi, 46′ st Benoit

PARMA (4-3-1-2) – 1. Alessia Capelletti (V. Cap.); 27. Erika Santoro, 11. Nora Heroum, 73. Danielle Cox, 14. Ana Jelencic; 71. Niamh Farrelly (21’ st 4. Bianca Giulia Bardin), 6. Alice Pauline Benoit, 18. Ludovica Silvioni; 5. Joana Marchao (50’ st 17. Arianna Acuti); 36. Michela Cambiaghi (26’ st 24. Melania Martinovic), 9. Valeria Pirone (Cap.). Allenatore: Fabio Ulderici

A disposizione: 12. Gloria Ciccioli, 21. Rebecca Tinti; 3. Sara Caiazzo, 7. Antoinette Jewel Williams, 15. Ludovica Nicolini, 37. Giulia Verrino

SASSUOLO (4-3-1-2) – 12. Isabella Kresche; 3. Sara Mella, 4. Caroline Pleidrup Gram, 85. Maria Luisa Filangeri (Cap.), 2. Davina Brigitte Philtjens; 15. Benedetta Brignoli (V. Cap., 1’st 10. Melissa Bellucci), 6. Refiloe Jane (23’ st 88. Karina Alkhovik), 8. Giada Pondini; 22. Giuseppina Moraca (1’st 16. Nicole Da Canal); 25. Isotta Nocchi (17’ 21. Martina Tomaselli), 26. Lana Clelland (12’ st 11. Asia Bragonzi). Allenatore: Gianpiero Piovani

A disposizione: 1. Lia Lonni; 23. Giorgia Tudisco, 33. Julie Nowak, 9. Eleonora Maria Goldoni. Allenatore: Gianpiero Piovani

Arbitro: Sig. Niccolò Turrini della Sezione A.I.A. di Firenze

Assistenti: Sig. Giuseppe Lipari di Brescia e Sig. Salvatore Nicosia di Saronno

Quarto Ufficiale: Sig. Matteo Santinelli di Bergamo

Ammonite: Moraca, Cambiaghi, Philtjens, Bellucci, Mella, Pirone

Note: al 34′ Valeria Pirone, su calcio di rigore, centra il palo

Recupero: 5’+5’

Spettatori: 813 (paganti 242) per un incasso pari a 1.210 euro

Fonte: parmacalcio1913.com