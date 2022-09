RaiPlay, “Ossi di Seppia”, prima puntata, si parte con l’arrivo di Maradona a Napoli

Sarà ricordato per sempre, perchè lui è stato il più grande giocatore di tutti i tempi, così anche la docuserie tv su RaiPlay “Ossi di Seppia” dedicherà la prima puntata al giocatore argentino che Napoli ha amato e amerà sempre, Diego Armando Maradona, come scrive oggi Il Mattino.

Dal 13 settembre torna su RaiPlay “Ossi di Seppia, quello che ricordiamo”, la serie non fiction, che attraverso il racconto di avvenimenti del passato recente della storia del nostro Paese prova a dare chiavi di lettura anche del presente. La terza edizione della serie, un percorso in 26 puntate, sarà disponibile il martedì in anteprima su RaiPlay e il venerdì in seconda serata su Rai3.