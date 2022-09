Piotr nel 4-3-3 si trova a suo agio: opera tra le linee, inventa e va a rete

L’amico geniale Piotr Zielinski mezzala del Napoli contro i Reds si è procurato il rigore e lo ha realizzato spiazzando Alisson Un assist euclideo ad Anguissa e poi ha siglato un altro gol di altissima classe U n modulo non è tutto, ma spesso aiuta. Piotr Zielinski nel 4-3-3 si sente a casa, da mezzala riesce ad esprimere il suo potenziale, emergono tutte le sue qualità, per questo motivo è rinato ritrovando gol, assist e quel sorriso che si era perso assieme al suo calcio nel girone di ritorno dell’ultimo campionato. La doppietta al Liverpool, contro Klopp che avrebbe voluto allenarlo e che lo ha elogiato alla vigilia della partita, è l’apice della sua esperienza al Napoli, il punto più alto di una carriera ancora in divenire. Domani, a Glasgow, dovrà ripetersi. Sarà un altro appuntamento di grande calcio in cui potersi di nuovo esaltare. Per confermarsi ad altissimi livelli.

Fonte: CdS