Pierpaolo Marino (d.g. Udinese): “Il Napoli sta ottimizzando i giocatori acquistati in estate”

Nel corso di Radio CrC, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma è intervenuto il d.g. dell’Udinese, ma anche ex Napoli Pierpaolo Marino. “L’Udinese non faceva una stagione come quella passata da diversi anni, ben 47 punti. Sono solo le prime giornate di campionato, anche se il trend è positivo, è presto per dare giudizi. Siamo molto ottimisti per quelli che saranno gli sviluppi delle prossime stagioni, ma non dobbiamo auto lodarci troppo. Il Napoli in questo momento ha delle partite in cui esprime il miglior gioco della Serie A, sta ottimizzando il rendimento dei giocatori presi quest’estate”.

La Redazione