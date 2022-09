Noah Okafor, l’agente: “Giuntoli l’ha seguito in estate”

«Non ho ancora parlato con Giuntoli, ma mi sono arrivate delle voci che dicono il Napoli lo stia seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo». Queste le parole di Gianluca Di Domenico, agente dell’attaccante del Salisburgo Noah Okafor che ha saputo mettersi in mostra negli ultimi mesi sia con la maglia della nazionale svizzera che con quella del Salisburgo in Champions League. «È uno dei giocatori svizzeri più interessanti. È stato anche decisivo con la Nazionale all’Olimpico. Chi ha visto la partita col Milan ha sicuramente notato le sue caratteristiche».

«Salisburgo bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016 a oggi. Okafor sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni» ha aggiunto l’agente a Radio Crc. «Il calcio italiano è migliorato con i giovani come Kvaratskhelia, sta ricevendo molto rispetto, è un calcio dove oggi un giovane talento vede l’approdo in Italia come grande chance per poter imparare e crescere».

