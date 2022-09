Lozano, oggi Spalletti deciderà in vista di Glasgow

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta in Scozia contro i Glasgow Rangers. La sfida si disputerà domani sera valevole per la seconda giornata del girone A di Champions League. In vista del match dell’Ibrox Stadium, però Spalletti rischierà di non avere, oltre Demme e Osimhen, anche Hirving Lozano. Il messicano, anche ieri non si è allenato, causa una forma para influenzale. Oggi si deciderà se partirà o meno con la squadra. Dovesse anche far parte della comitiva azzurra, come riporta il CdS, partirebbe dalla panchina, mentre dal primo minuto spazio a Politano.

La Redazione