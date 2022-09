LIVE – Conferenza stampa di G. Van Bronkhorst (all. Glasgow Rangers): “Domani dovremo dare il meglio contro il Napoli”

Premere f5 per gli aggiornamenti

17,46 – G. Van Bronkhorst: “McLaughlin ha subito un infortunio e non sarà coinvolto. L’umore è buono, stiamo insieme da un paio di giorni e ci stiamo preparando bene per questa partita. Domani sarà il momento per noi di esibirci.

17,40 – S. Davies: “Sappiamo che il Napoli ha qualità a centrocampo e ci siamo preparati bene in vista di questa partita sulla base dei suoi punti di forza”.

17,38 – S. Davies: “Abbiamo esperienza europea in tutta la rosa negli ultimi anni. Sappiamo che gli ultimi due risultati non sono stati accettabili, la cosa più importante per noi è tornare a fare bene le basi. Dovremo dare il massimo per ottenere il risultato che tutti desideriamo”.

17,35 – S. Davies: “Siamo entusiasti per la partita, l’intensità c’è stata in allenamento. Sappiamo che i tifosi sono tutti entusiasti per il ritorno del calcio europeo e sappiamo che sarà un’atmosfera incredibile”.

17,33 – S. Davies: “Capiamo il livello della Champions League. Il Napoli ha avuto un ottimo inizio di stagione, ma sappiamo cosa possiamo ottenere qui nelle nostre partite casalinghe con il pubblico alle nostre spalle”.

17,32 – S. Davies: “Il gruppo è stato male, abbiamo lavorato duramente per allenarci ed è importante rispondere – che inizia domani sera”.

I Glasgow Rangers sono pronti, in vista della sfida di domani sera all’Ibrox Stadium, contro il Napoli. Questo pomeriggio interverranno il capitano Stevan Davies e l’allenatore Giovanni Van Bronkhorst in conferenza stampa.

La Redazione