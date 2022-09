Le avversarie Champions oggi in campo. Klopp: “Dobbiamo reagire” (Formazioni)

La scomparsa della regina ferma le inglesi in Premier League (saltato l’ultimo turno, salteranno anche Chelsea-Liverpool e United-Leeds domenica prossima) ma non in Champions. Klopp le dedica un pensiero: «Ho 55 anni e non ricordo altro monarca inglese. Ho il massimo rispetto per il dolore che prova la gente, perché molti si sentivano vicino a lei». Inevitabilmente il pensiero torna alla bruciante sconfitta contro il Napoli. Klopp non si nasconde: « Ci siamo riuniti tutti, giocatori e staff e abbiamo ripassato assieme la partita. È stato un film dell’orrore, la partita peggiore da quando sono arrivato. Dobbiamo capire il perché. A volte, anche nelle sconfitte ci sono alcuni elementi positivi, a Napoli nulla. Dobbiamo ripartire dalle cose basilari, non possiamo dare nulla per scontato».

A complicare la vita a Klopp c’è la lunga lista degli indisponibili, a cui si è aggiunto anche il terzino sinistro Robertson (al suo posto il greco Tsimikas). In compenso a centrocampo contro l’Ajax dovrebbe tornare disponibile Thiago Alcantara, un autentico toccasana visto ciò che è successo a Napoli. Con lui, il solito Fabinho e il giovane Elliott (sempre k.o. capitan Henderson). In difesa c’è molto da rivedere, ma ai criticatissimi Van Dijk e Alexander-Arnold verrà concessa la prova d’appello. Fuori invece Gomez, che tanto ha faticato contro Osimhen e Simeone, al suo posto Matip. «Chiaro che dobbiamo reagire e in questo momento voglio vedere una reazione e per me è più importante del risultato – afferma Klopp -. L’Ajax è una grande squadre e nonostante abbia perso tanti giocatori si è ricostituita al volo».

In casa Ajax il tecnico Schreuder non ha problemi di formazione.

Fonte: CdS